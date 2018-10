Vinte projetos musicais açorianos promovidos em feira internacional de música

Duas dezenas de projetos musicais açorianos, desde música tradicional, instrumental, clássica, pop ou rock, vão ser divulgados esta semana nas Canárias, em Espanha, numa feira internacional que reúne mais de 1500 profissionais dos quatro cantos do mundo.

“Estes músicos trabalham nos Açores e podem ir além-fronteiras, e o objetivo é também fazer a divulgação do arquipélago neste mercado gigantesco da música no mundo”, explicou esta segunda-feira o diretor artístico da MiratecArts, Terry Costa, em declarações à agência Lusa.

Estes 20 projetos musicais, incluindo bandas e artistas a solo, juntaram-se à campanha "Hoje Açores Today" da associação, "uma plataforma 'online' que nasceu há um ano", acrescentando que cada projeto fez "uma música original, clássica ou tradicional, que será também promovida em vários programas durante os próximos dois anos".

Terry Costa sublinhou que os trabalhos destes artistas regionais serão levados "à maior feira de músicas do mundo, WOMEX, que este ano se realiza em Las Palmas, de 24 a 28 [de outubro], dando visibilidade aos grandes talentos e à diversidade que as ilhas produzem".

"Nesta feira estarão mais de 1500 representantes de música, apresentadores e músicos", sublinhou o diretor artístico da associação que fará na feira a apresentação dos projetos.

Segundo Terry Costa, "a indústria musical ainda não conhece os grandes talentos e a diversidade" que as ilhas dos Açores produzem e "este é apenas um pequeno primeiro passo para começar a ultrapassar essas barreiras com o intuito" de que algum artista seja "descoberto" por entidades estrangeiras, e contratado para atuações ou gravações no estrangeiro.

Entre os participantes incluem-se nomes como BekaWak, Bia, Bruma Project, Hugo Almeida, João da Ilha, King John, Luís Alberto Bettencourt, Myrica Faya, Nina, Rafael Carvalho, Raquel Dutra, Ronda da Madrugada, Sara Cruz, Sonasfly e We Sea.

Terry Costa referiu ainda que todos os artistas participantes já produziram no mínimo um EP ou CD, tocaram noutros locais que não o seu concelho de origem, e fazem parte da MiratecArts, através da rede www.discoverazores.eu, que tem o apoio da direção regional do Turismo.