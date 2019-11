Vílson Ponte Gomes eleito presidente da Juventude Socialista dos Açores

“Assumo este desafio consciente da sua responsabilidade e exigência, com o profundo compromisso para com todos os jovens dos Açores”, afirmou citado em comunicado.



“O projeto ‘Por Ti e Contigo’ que proponho para os próximos dois anos de mandato tem, na sua matriz, o objetivo de encontrar causas comuns que unam a juventude das nossas nove ilhas, através de uma agenda política audaz, ambiciosa e ativa na busca de respostas às necessidades e preocupações dos jovens”, acrescentou.

Vílson Ponte Gomes adiantou algumas das prioridades da Juventude Socialista: “Reafirmarei a posição dos jovens Açorianos, no combate pelas causas de hoje e pelas causas do futuro, em torno de questões como o emprego estável e justamente remunerado, o acesso à habitação, a luta por uma maior igualdade de oportunidades, uma educação pública e de qualidade, a emergência climática e o aumento da participação e do envolvimento cívico da juventude na construção do futuro dos Açores”.

Durante a eleição foram, também, votados os delegados ao XIV Congresso Regional da Juventude Socialista, que se realizará entre os dias 13 e 15 do próximo mês de dezembro, no concelho de Ponta Delgada.