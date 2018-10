Vila Franca do Campo participa no “Outubro Rosa”

A Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, à semelhança de outras autarquias dos Açores, também associou-se às atividades promovidas pelo Núcleo Regional dos Açores (NRA) da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) no âmbito do mês “Outubro Rosa”.

Desta forma e durante este mês de outubro, a população do concelho é incentivada à participar na dinamização da “Onda Rosa” com o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e partilhar informações sobre o cancro de mama.

Neste contexto, a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo pretende contribuir na consciencialização da causa, associando-se com pequenas atividades, refere nota d eimprensa.

Como tal, os colaboradores da autarquia apresentaram-se com a cor rosa no seu vestuário e foram colocados laços rosa no topo da escadaria dos Paços do Concelho, no Centro Cultural e no Museu Municipal.

Até ao dia 31 de outubro está também colocada uma luz de cor rosa focada na fachada do edifício municipal.