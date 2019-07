"Vila Franca assume dívida de 14 milhões do Açor Arena" é a manchete do Açoriano Oriental

O processo de internalização da empresa proprietária do Açor Arena na Câmara de Vila Franca, que assumirá uma dívida de 14 milhões, está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 25 de julho de 2019.

O destaque fotográfico vai para o comissário europeu da Ciência, Carlos Moedas, que afirma que os Açores fizeram bem em apostar na especialização.



"Corretora condenada a pagar multa de 16 mil euros" e "As longas horas de autocarro que esperam as três equipas açorianas" são outros destaques do jornal.