VII edição do Pico Play/AutoAçoreana Rali com 33 equipas inscritas

Numa organização do Pico Automóvel Clube com o apoio do autarquia da Madalena, a prova começa esta sexta-feira, pelas 20 horas, com a 1ª prova especial de classificação: Areias Funda/Areia Larga.





Para sábado, estão reservadas mais oito provas especiais de classificação, a partir das 10 horas, nomeadamente: Carregadouro/Gingeiras ; Candelária/Cabeço Grande; Cabeço do Chão/Alto Barreiro; Carregadouro/Monte, que serão percorridas por duas vezes.





A cerimónia do pódio está prevista 18 horas, sendo que a organização fará a entrega de prémios às 23 horas no Armazém SIFAL (antigo Teófilo Ferreira Garcia).





O VII Pico Play AutoAçoreana Rali é a sexta prova pontuável para o Campeonato de Ralis dos Açores contando ainda para o Troféu de Ralis Asfalto Açores 2018, bem como para o Troféu de Ralis do Canal.