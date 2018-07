VII Edição do Festival Música no Colégio

O Largo do Colégio, em Ponta Delgada, é palco, a partir de amanhã e até ao domingo da VII Edição do ‘Festival de Música no Colégio’, numa organização do Coral de São José.



São cinco dias de música que começa na quarta-feira com a ‘Noite Americana’, pelas 21h30, e com a atuação da Sinfonietta de Ponta Delgada, sob a direção de Amâncio Cabral.

Na quinta-feira, dia 12 de julho, tem lugar a ‘Noite de Estrelas’, com a Orquestra Ligeira da Câmara Municipal da Povoação, sob a direção de Carlos Sousa, a partir das 21h30.

No dia seguinte (sexta-feira) e à mesma hora, acontece a ‘Noite Açoriana’ com o tema “Essências Açores”. Em palco vai estar Helena Oliveira e seus convidados.

No sábado, dia 14 de julho, a manhã é dedicada aos mais novos, numa iniciativa denominada ‘Dia no Jardim’ que contará com os Dú-Dé-Du e a Academia de Expressões, entre as 10h00 e as 16h00. A noite terá sons de Espanha, com o Grupo Flamenco Raíces, das Canárias, pelas 21h30.

Domingo, dia 15 de julho, a encerrar mais uma edição do evento, está a ‘Noite de Ópera’, a partir das 21h30, com Porgy & Bess e o Coro Sinfónico dos Coral de São José. Luís Carreiro é o maestro do coro e a direção está a cargo de Paulo Lourenço.

O evento conta com a participação especial, em alguns concertos, de Francisco Sassetti.