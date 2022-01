"Vieira está amargurado com substituição e pondera retomar funções"

Em entrevista à TVI, Manuel Magalhães e Silva referiu que Luís Filipe Vieira só soube que o vice-presidente tinha assumido a liderança do clube e da SAD no sábado, após o interrogatório no âmbito do processo ‘Cartão vermelho’.

“Só soube na tarde de sábado. Disse-lhe no final do interrogatório e a exclamação dele foi: ‘fizeram isso?’, com um ar de amargura. Não disse mais nada. A conversa acabou aí. Deixei-o estar um bom tempo sossegado, para ele digerir aquela situação”, revelou o causídico.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, suspendeu funções, tendo sido substituído pelo até então vice Rui Costa, e ficou em prisão domiciliária até ao pagamento de uma caução de três milhões de euros, por suspeita de vários crimes económico-financeiros.

Depois de ter anunciado a suspensão de funções “como presidente do Sport Lisboa e Benfica, bem como de todas as participadas do clube”, a direção do Benfica reuniu-se e o vice-presidente Rui Costa acabou por assumir a presidência do clube, bem como a liderança da SAD 'encarnada’.

Ainda assim, na entrevista à TVI, Magalhães e Silva afirmou que Vieira está a ponderar retomar o exercício das funções como presidente do clube da Luz, cargo que ocupava desde 2003.

“É uma coisa que ele está a ponderar. Ele suspendeu as suas funções como presidente e, como suspendeu, quando quiser retomá-las, nada o impede de o fazer. É algo que está a ponderar e será ele que terá de decidir isso”, informou.

Por outro lado, Manuel Magalhães e Silva explicou qual o objetivo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) voluntária e parcial de até 6.455.434 ações emitidas pela SAD do Benfica no ano passado e que acabou por ser rejeitada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que considerou a operação ilegal.

“Passava por realizar no Benfica um modelo de gestão semelhante ao do Bayern de Munique. O Benfica teria a maioria do capital, escolhendo dois ou três grandes investidores que servissem quase como uma guarda pretoriana do Benfica para defender a SAD e o capital da SAD. Havia contactos com dois investidores, um deles uma grande seguradora internacional. No entanto, isto não foi bem feito do ponto de vista técnico-jurídico e, muito compreensivelmente, a CMVM chumbou essa operação”, observou.

E prossegiu com a explicação: “Há um contrato-promessa entre José António dos Santos, que foi comprando ações do Benfica para esse efeito, e o homem [John Textor] que está com negociações quase concluídas para comprar o Crystal Palace e que tem a maior cadeia de ‘streaming’ e eventos desportivos nos Estados Unidos. Queria entrar no capital do Benfica, para trazer toda essa tecnologia e dá-se a possibilidade de ele comprar até 25% desse capital até 31 de outubro deste ano. Ele dá como sinal um milhão de euros. Não há mais nada além disso. Não há venda de ações nem lucro de coisa alguma.”

Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos na semana passada numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades, nomeadamente a SAD do Benfica, segundo os indícios do Ministério Público.

Após primeiro interrogatório judicial, Luís Filipe Vieira ficou indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.

No mesmo processo, foram também detidos o seu filho Tiago Vieira, o agente de futebol e advogado Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, proprietário da empresa Valouro e maior acionista individual da estrutura benfiquista.