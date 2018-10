Viaturas ainda não saíram da ilha do Pico

O mau tempo que tem condicionado o arquipélago tem impedido a saída das viaturas que participaram no VII Pico Play/AutoAçoreana Rali, prova se realizou de 12 a 13 de outubro na ilha do Pico.

De acordo com as informações recolhidas pelo Açoriano Oriental junto de vários pilotos, pelo menos todos os carros dos pilotos de São Miguel encontram-se ainda na ilha montanha, com as previsões a apontarem para sexta-feira ou sábado a sua chegada ao porto de Ponta Delgada.







Uma situação que complica a vida a alguns pilotos, nomeadamente os que precisam de efetuar trabalhos de fundo nos carros, como é o caso de Luís Rego Jr.