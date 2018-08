Um viaduto colapsou esta terça-feira numa estrada na cidade portuária de Génova, no norte da Itália, informou a agência de notícias italiana ANSA.

Ainda não há informações sobre mortos ou feridos.

As autoridades italianas suspeitam que um problema estrutural poderá ter causado o colapso do viaduto, de acordo com a ANSA.

As imagens que circulam nos 'media' italianos mostram que falta uma grande secção da estrada e que veículos de emergência estão a acorrer ao local.