“Via sacra” em exposição no Museu Municipal da Ribeira Grande

A mostra apresenta 15 telas que representam a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, executadas através da técnica mista sobre tela de espuma expansiva e patine envelhecida, indica nota.

A exposição proporciona um momento de "introspeção próprio do tempo quaresmal em que nos encontramos e alude para um caminho de renovação e esperança. Ao percorrer as telas, o visitante revisita os últimos momentos da vida de Jesus".

A escolha da temática relaciona-se com o facto de a artista encontrar na Cruz de Cristo a sua inspiração. Para ela, a cruz simboliza a firmeza e o sofrimento de Jesus, representando a força na vida dos crentes, fazendo-os acreditar que não devemos perder a coragem perante as adversidades, descobrindo assim a fé e a perseverança.

Sandra Cordeiro nasceu em 1977, na freguesia dos Arrifes, concelho de Ponta Delgada. Em 1996 iniciou a sua formação em artes plásticas (trabalho em relevo com betume) e um curso de pintura a óleo.

No ano de 2017 inaugurou, no Coliseu Micaelense, a sua primeira exposição de artes plásticas, intitulada “O Bonsai”. Em 2018 efetivou mais três exposições, duas patentes no hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sendo que a terceira foi exposta no restaurante “A Tasca”.