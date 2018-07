VI Convenção Regional do Bloco de Esquerda decorre sábado

Refere nota que, no âmbito do processo da convenção e numa altura em que já terminou o prazo para entrega de Moções de Orientação Global - documento que define a estratégia política a seguir pelo partido -, deu entrada a moção "Mais Açores, Mais Esquerda", cujo primeiro subscritor é António Lima, que irá encabeçar a lista candidata à Comissão Coordenadora Regional do Bloco de Esquerda.



A moção "Mais Açores, Mais Esquerda" elegeu todos os delegados que, na convenção, vão eleger os membros da Comissão Coordenadora Regional para os próximos dois anos.



O programa da convenção inclui uma comunicação do convidado Raul Bettencourt sobre "As potencialidades do Mar dos Açores e desafios para a sua exploração sustentável", e uma comunicação do líder parlamentar do BE na Assembleia da República, Pedro Filipe Soares, sobre "A gestão partilhada do mar dos Açores e a lei do ordenamento do espaço marítimo", adianta a nota.



A sessão de encerramento, que tem lugar às 17h30, vai contar com a presença da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.