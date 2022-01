Verdes de Ponta Delgada mais fortes em Guimarães

O Sportiva/AzorisHotels somou ontem a quarta vitória na Liga Betclic, ao ganhar em Guimarães ao Vitória Sport Clube por quatro pontos. 65-61 foi o resultado final do encontro referente à jornada 5.

No jogo que marcou o regresso de Raquel Laneiro à competição, debelada a lesão sofrida na EuroCup Feminina, o equilíbrio foi a nota dominante. Ao melhor arranque do Vitória, respondeu o Sportiva com o período mais desnivelado dos quatro (9 pontos de diferença).

A magra vantagem não dava confiança à equipa de Ricardo Botelho, que ainda cedeu a liderança em duas ocasiões, no terceiro e quarto período, mas acabou por ter mais argumentos e levar de vencida o encontro.

Mais fortes no jogo interior (24 pontos contra 16) e a aproveitar os erros do Vitória (17 pontos vieram de turnovers), o Sportiva venceu mesmo apresentando uma eficácia de lançamento baixa (33 por cento).



Com este resultado, o Sportiva/AzorisHotels sobe ao segundo lugar, com 9 pontos, menos 1 que o líder e campeão nacional, Benfica.