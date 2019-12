Verbas para abate esgotaram e Governo vai lançar novo apoio

Este apoio criado no ano passado permitiu o abate de 19 barcos de pesca pouco produtivos, mas a procura por parte dos armadores levou o Governo a criar uma nova linha de apoio no próximo ano - com verbas do Orçamento da Região - num anúncio realizado durante o Conselho Regional das Pescas que decorreu na passada semana na cidade da Horta.

Isto enquanto o Governo aguarda que o próximo Quadro Comunitário de Apoio (2021-2027) preveja fundos destinados ao abate de embarcações de pesca, que não existiram no atual quadro comunitário, que irá terminar no final de 2020.







