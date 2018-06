"Verão é na Praia" visa potenciar a oferta cultural na cidade

Numa iniciativa promovida pela autarquia local, "'O Verão na Praia' encontra-se associado às maiores festas concelhias, as Festas da Praia, e o que se pretende com esta iniciativa é realçar a nossa oferta cultural durante os restantes meses desta estação. Pretendemos dinamizar as ruas da nossa Cidade, convidando as pessoas a participarem nas diferentes iniciativas previstas para este período", disse o vereador com o pelouro da Cultura, Carlos Armando Costa, em nota de imprensa.

"Mediante o crescente fluxo turístico verificado nos Açores, e que já se começa a sentir de forma mais acentuada na Praia da Vitória, a autarquia praiense acredita que é preciso alargar e potenciar toda a nossa oferta turística durante o verão. Concebemos esta estratégia também a pensar no nosso comércio local, apostando em atividades que contribuam para atrair as pessoas a nível local. Entendemos que é importante salientar as potencialidades existentes na Cidade, a fim de proporcionar momentos de alegria e convívio junto de quem nos visita," explicou.

Desta forma e no que diz respeito à programação para o mês de Julho, entre os dias 1 e 15, decorre junto à marina local, as transmissões em direto dos jogos do Mundial da Rússia.

De 2 a 31 de julho, estão previstas diversas atividades náuticas, promovidas pelo Clube Naval da Praia da Vitória, nos dias úteis, das 10h00 às 18h00.

A partir do dia 6 de julho, as noites de sexta-feira e sábado contam com animação nos bares da cidade, a partir das 22h00, nomeadamente, no Delman Bar&Lounge, Zodíaco, Up&Down, Ironwood, Blues, Lulu e Jardim Municipal Silvestre Ribeiro.





No sábado, dia 7 de julho, pelas 22h00, realiza-se um espetáculo de "Stand Up Comedy", com a presença do humorista Nilton, na Praça Francisco Ornelas da Câmara. A partir deste dia, as tardes de sábado e domingo contam, pelas 16h00, com a iniciativa "Brincar na Areia", na Praia Grande e no Passeio da Marina, que consiste na prática de atividades desportivas e lúdicas com insufláveis.

De 13 a 22, decorre o "Torneio de Futebol de Praia", a partir das 17h00, na Praia Grande. Junta-se a esta iniciativa, no fim-de-semana de 14 e 15, o "Torneio de Ilha de Voleibol de Praia", no mesmo local, acontecendo também no dia 29, domingo.

Para o sábado, dia 14, pelas 22h00, terá lugar o espetáculo de Magia de Rui Cruz, Magical Entertainer, na Praça Francisco Ornelas da Câmara.

Durante este dia, decorrerão, a partir das 17h00, no Passeio da Marina, atividades de fitness. Estas estão previstas também nos dias 21, 22, 28, e 29, à mesma hora, no mesmo local, excetuando o dia 22, em que esta ação decorrerá na Praia Grande.

No dia 20, sexta-feira, pelas 22h00, terá início o 4º RockFest, organizado pelo Grupo Motard "Bravos Açores", a Associação de Grupos Motards e a Câmara Municipal da Praia da Vitória, na Praia da Riviera. As atuações deste dia ficam a cargo das bandas On the Road e Plano B.

Quanto ao dia 21, sábado, está previsto, pelas 20h00, um Desfile Motard pelo centro histórico, seguindo-se a continuação do segundo dia do festival de rock, a partir das 22h00, com as bandas Goma; Rock'n'Road; e Red Floyd.

A 22 de julho, pelas 18h00, decorre a Sunset Party que encerra a presente edição do RockFest, com as atuações de RushRap; DJ Gaspar; e DJ Rodrigo do Ó.

No sábado, dia 28, pelas 20h30, decorre o Arraial Popular da Filarmónica União Praiense (FUP), na Praceta das Artes e Largo João de Deus.