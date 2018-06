“Verão a Ler – A Leitura está na Rua” em Ponta Delgada

Até 31 de agosto, em cinco zonas balneares e jardins do concelho de Ponta Delgada vão ser disponibilizados, todos os dias, e em quiosques criados para o efeito, jornais, revistas e livros adequados às diversas faixas etárias e a gostos distintos.

Em nota, a autarquia explica que pretende com esta iniciativa fomentar o gosto e o hábito de leitura para uma melhor educação e maior cultura.

O projeto, organizado pela Divisão de Desenvolvimento Social da Autarquia, conta com a colaboração das Juntas de Freguesia do Livramento e São Vicente Ferreira e de jovens que estão ao serviço de programas ocupacionais, promovidos pela Direção Regional da Juventude.

Este ano, o projeto vai decorrer na Praia do Pópulo, Praia das Milícias, Jardim António Borges, Zona Balnear dos Poços e Zona Balnear do Forno da Cal.

A iniciativa tem lugar entre 09h30 e as 18h00 nas praias e zonas balneares e no Jardim António Borges tem lugar entre as 09h30 e as 17h30.