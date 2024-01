Ventura promete recuperar tempo de serviço dos professores em quatro anos

No discurso de encerramento da 6.ª Convenção Nacional do Chega, que decorre hoje em Viana do Castelo, André Ventura levou uma nova promessa caso assuma responsabilidades governativas e dirigiu-se diretamente aos professores, que considerou serem o “futuro das crianças e jovens”, trabalhem nas escolas públicas ou nas escolas privadas.

“O compromisso - este é claro e vale ouro ao contrário de Pedro Nuno Santos - em quatro anos o Chega recuperará o tempo de serviço dos professores”, comprometeu-se.

O líder do Chega disse saber “o que é estar do lado certo e do lado errado”, considerando que o partido tem que “ser essa voz” na defesa dos professores “porque PS e PSD deixaram de ser”.