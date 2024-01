Ventura afirma-se "tão pronto" para ser primeiro-ministro como estava Sá Carneiro em 1979

"Sinto-me tão pronto hoje como sei que Sá Carneiro se sentia para ser primeiro-ministro em 1979, e estou tão pronto em dar a minha vida por este país como sei que ele estava" nessa altura, afirmou o líder do Chega no discurso com que encerrou a 6.ª Convenção Nacional, que decorreu entre sexta-feira e hoje em Viana do Castelo.

André Ventura garantiu que se sente pronto para governar e "transformar Portugal" e apelou a "todos os que acreditam" numa vitória que "saiam para votar" e que "ninguém fique em casa".

"Se não ganharmos nós, entregaremos novamente o poder ao PS em Portugal, e isso era o pior que podia acontecer para as gerações que aí virão", defendeu, salientando que o Chega é “o caminho para derrotar o socialismo”.

Antes, André Ventura já tinha citado Sá Carneiro: "A frase que nunca esqueceremos, também de Francisco Sá Carneiro, é 'o que não posso, porque não tenho esse direito, é calar-me sob que pretexto for', para lutar contra a injustiça".​​​​​​​​​​​​​​

No início de um discurso de 50 minutos, o líder do Chega saudou a presença de cinco ex-dirigentes de PSD, IL e CDS-PP na convenção, entre os quais o ex-secretário de Estado de Durão Barroso Henrique de Freitas (que será cabeça de lista do Chega por um dos círculos eleitorais do Alentejo), Simões de Melo, que foi conselheiro nacional da Iniciativa Liberal e o antigo candidato à presidência do CDS Miguel Mattos Chaves.​​​​​​​

André Ventura assinalou que o Chega é um "partido aberto" e constitui uma "nova esperança", não podendo "fechar a porta" aqueles que apoiam esta força política.

As possibilidades para candidatos a deputados marcaram esta convenção, mas o presidente do Chega não desvendou quem vai compor as listas.