As mais lidas

Até ao momento apenas dois aviões aterraram no Aeroporto da Madeira.

Outros dois, um proveniente de Hanôver, na Alemanha, e outro de Bruxelas, foram para a ilha do Porto Santo.

Quatro aviões divergiram este domingo do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo devido aos ventos fortes na zona de Santa Cruz, revelou à Lusa fonte aeroportuária.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok