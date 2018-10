Vento forte coloca vários distritos em alerta laranja, avisa IPMA

As mais lidas

Segundo a ANPC, é esperando um agravamento das condições do tempo a partir das 19:00 de sábado, com domingo a registar picos de vento, chuva e agitação marítima durante a madrugada e a manhã.

Na sexta-feira, a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) recomendou, num aviso à população, "especial cuidado" com o vento durante o dia de hoje e no domingo em Portugal continental, onde pode "soprar forte nalgumas regiões" e propagar incêndios florestais.

Para estes distritos, a previsão do IPMA é de "vento forte a muito forte", com rajadas até 120 quilómetros por hora (km/h).

O mesmo aviso vai entrar em vigor, a partir das 21:00, para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

Treze dos 18 distritos do continente vão estar, a partir deste sábado, sob aviso laranja devido à previsão de vento forte, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

