As vendas de cerveja da Melo Abreu aumentaram 12 por cento este ano, um crescimento que o diretor geral da empresa considera serem fruto das alterações que se têm vindo a introduzir na empresa.

A diversificação do portfolio de produtos, assim como a manutenção preventiva foram as apostas destacadas por José Paulo Fonseca.





Ler mais na edição desta quinta-feira, 28 novembro 2019, do jornal Açoriano Oriental