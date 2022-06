Venda de Lincoln é “benéfica para todas as partes”

A Santa Clara Açores - Futebol SAD oficializou ontem a transferência de Lincoln para o Fenerbahçe e, ao mesmo tempo, rebateu as críticas do clube e do seu presidente, Ricardo Pacheco, que tinha criticado a venda do médio brasileiro.



“É um negócio benéfico para todas as partes envolvidas. Uma vez que se encaminharia para o último ano de contrato com o nosso clube, o atleta ruma ao campeonato turco e deixa um inegável legado na história da nossa instituição”, vincou a SAD encarnada.



Embora o comunicado não especifique os valores do negócio, a SAD adianta que o Santa Clara, por um lado, cumpriu com a “vontade do jogador em agarrar a oportunidade da sua carreira”, e por outro, “além dos valores envolvidos”, o Santa Clara ainda garantiu “uma percentagem de venda futura”.



Tal como o Açoriano Oriental adiantou na passada segunda-feira, o Fenerbahçe vai pagar 3,5 milhões de euros pelo passe desportivo de Lincoln, sendo que deste valor o Grêmio de Porto Alegre, que tinha 20%, vai receber cerca de 700 mil euros. Para além do encaixe financeiro, o Santa Clara garantiu 15% de uma futura venda e vai receber um jogador por empréstimo do clube turco na próxima temporada.



Lincoln cumpriu ontem o seu primeiro dia ao serviço dos vice-campeões da Turquia que vão ser orientados pelo treinador português, Jorge Jesus.



Nas redes sociais, o médio de 23 anos voltou a reconhecer a sua gratidão com o Santa Clara, deixando bem claro que partiu feliz por ter ajudado “o clube a fazer história e chegar às tão sonhada competições europeias”.



Lincoln esteve nos Açores três temporadas e diz que neste período “senti o peso de representar uma região no peito. Agradeço a esta camisola que me abraçou de corpo e alma. Serei mais um bravo açoreano a torcer pelo nosso Santa Clara”, escreveu o jogador na sua mensagem de despedida publicada no Instagram.