Velório de Alex Apolinário realiza-se na quarta-feira em Alverca

“Para permitir que o maior número possível de pessoas possa prestar a sua homenagem, apenas será autorizada a permanência no interior do pavilhão, pelo tempo suficiente. (...) De seguida, o corpo de Alex Apolinário será transportado para o Brasil”, informa o Alverca, no sítio oficial na Internet.

Alex Apolinário caiu inanimado no relvado aos 27 minutos do jogo entre o Alverca e a União de Almeirim, a contar para a 10.ª jornada do Campeonato de Portugal, realizado a 03 de janeiro 2021.

Depois de ter sido utilizado um desfibrilhador no local para reanimar o jogador, Alex Apolinário morreu no Hospital de Vila Franca de Xira, após alguns dias em coma.