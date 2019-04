Veleiro abandonado nos EUA dá à costa em São Miguel

A Capitania do Porto de Ponta Delgada rebocou, na terça-feira, para a marina de Ponta Delgada, um veleiro com bandeira holandesa que se encontrava à deriva desde junho do ano passado e que terá cruzado o oceano atlântico, a partir dos Estados Unidos da América (EUA), até ter dado à costa em Vila Franca do Campo, no passado domingo.