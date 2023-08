O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou Vasco Matos com 30 dias de suspensão, devido ao incidente com Sérgio Conceição no duelo entre FCPorto e Casa Pia, que terminou com um triunfo dos dragões por 2-1, no passado dia 14 de maio.

O treinador dos açorianos, que na altura era adjunto deFilipe Martins nos casapianos, envolveu-se numa troca de palavras acesa com Sérgio Conceição após o golo de Danny Namaso já em tempo de descontos, que acabaria por dar a vitória à turma da casa.

Sérgio Conceição recebeu também 30 dias de castigo, sendo ainda multado em 10.200 euros, valor superior ao de 4.080 que foi aplicado a Vasco Matos.

A estreia oficial de Vasco Matos poderá assim ser adiada, uma vez que o técnico corre o risco de não se sentar no banco no sábado, na receção ao Tondela, para Taça da Liga.

Para além disso, Vasco Matos corre o risco de falhar os primeiros jogos da IILiga contra Torreense, Leixões e LankVilaverdense. O mesmo cenário aplica-se ao técnico portista, mas nos encontros iniciais da ILiga e no da Supertaça, agendado para dia 9 de agosto, diante do Benfica.

Ambos os técnicos, refira-se, podem recorrer da decisão ao Conselho de Justiça da FPF e ao Tribunal Arbitral do Desporto.



Santa Clara paga dívida ao Athletico Paranaense

A dívida do Santa Clara ao Athletico Paranaense, “que ascendia a mais de 1 milhão de euros”, foi saldada, anunciaram ontem os encarnados de Ponta Delgada.

“O referido valor transitava da anterior administração e estava já no âmbito da FIFA, devido ao incumprimento para com o referido emblema brasileiro após a venda do atleta Cryzan Barcelos ao Shandong Taishan, em maio de 2022”, acrescenta a SADem comunicado.