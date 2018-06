Vasco Cordeiro recebeu o Juiz Conselheiro da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas

O Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, recebeu, em audiência para apresentação de cumprimentos de despedida, o Juiz Conselheiro da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, António Francisco Martins.

No final da audiência, Vasco Cordeiro expressou, a propósito desta ocasião de cessação de funções, o reconhecimento do Governo dos Açores pela “colaboração que foi possível construir entre o Tribunal de Contas e a Administração Regional com o objetivo único e último de melhorar a intervenção e a ação da Administração Regional”.







Um relacionamento institucional que, mesmo nos casos em que se registaram naturais diferenças de entendimento, o Governo dos Açores “procurou sempre esclarecer todas as questões no sentido de servir o interesse público, que é, no fundo, o objetivo comum a estas duas entidades”, salientou o Presidente do Governo aos jornalistas, citado em nota do Gacs.