Vasco Cordeiro preside à Assembleia-Geral da CRPM na Madeira

A 46.ª reunião magna da CRPM contará com a participação de mais de 220 delegados, incluindo Presidentes de Regiões Europeias, políticos eleitos, em representação dos membros da CRPM, deputados ao Parlamento Europeu e altos funcionários da Comissão Europeia, adianta nota do executivo.







A sessão de abertura, que terá lugar quinta-feira, será presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e, para além da intervenção de Vasco Cordeiro, enquanto Presidente da CRPM e do Governo dos Açores, contará com a participação do Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, do representante da Presidência Austríaca do Conselho da União Europeia, o Embaixador Robert Zischg, e do Presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque.







Diz o governo que ao longo dos trabalhos, os representantes das regiões europeias vão analisar matérias como o futuro da Europa, o próximo Orçamento Comunitário e a Política de Coesão, culminando com a definição de uma posição política da CRPM, que será apresentada às instituições comunitárias no quadro das negociações em curso sobre os próximos fundos comunitários e de preparação das próximas eleições para o Parlamento Europeu, que se realizam no próximo ano.







A agenda desta Assembleia-Geral integra ainda painéis sobre as acessibilidades e transportes, a Política Marítima Integrada, as migrações e as alterações climáticas, áreas onde a CRPM tem desenvolvido um trabalho acrescido de desenvolvimento de políticas e influência junto dos decisores europeus.