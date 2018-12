Vasco Cordeiro no Comité das Regiões que vai adotar posição sobre Coesão e Fundos Comunitários

O Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, participa, quarta e quinta-feira, em Bruxelas, na sessão plenária do Comité das Regiões, órgão consultivo das instituições europeias que vai debater e aprovar vários pareceres sobre o futuro das políticas de Coesão e Agrícola Comum e sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual.

Da agenda de trabalhos consta o debate e a votação de cerca de duas dezenas de pareceres, a maioria dos quais sobre matérias de relevância para os Açores, como a Política de Coesão, a Política Agrícola Comum e os próximos fundos comunitários para o período 2021-2027.





Nesse contexto, adianta nota do executivo, os Açores apresentaram um conjunto de propostas de alteração, individuais e coletivas, visando a defesa dos interesses regionais e das Regiões Ultraperiféricas, no âmbito dos diferentes programas e regulamentos que estão atualmente em discussão.





Depois de aprovados, estes pareceres serão enviados às instituições europeias, nomeadamente à Comissão, ao Conselho e ao Parlamento Europeu.





A reunião contará também com a participação da Comissária Europeia para a Política Regional, Corina Crețu, e do negociador principal da União Europeia para a saída do Reino Unido (Brexit), Michel Barnier.