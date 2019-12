Vasco Cordeiro indicado pelo PSE como candidato a presidente do Comité das Regiões

Vasco Cordeiro, indica nota do seu gabinete, foi escolhido por "maioria absoluta", recolhendo 43 votos a favor, representando 61% dos votos expressos, enquanto Vincenzo Bianco, membro do Conselho Municipal de Catania, em Itália, recolheu 28 votos.

"A forma como eu vejo esta candidatura tem a ver com os cidadãos das nossas regiões. Tem a ver com a forma como podemos nós, não apenas enquanto eleitos regionais e locais, mas também como membros deste órgão da União Europeia, fazer a diferença, para melhor, na sua vida", declarou o governante na apresentação da sua candidatura, em Bruxelas.

O grupo do Partido dos Socialistas Europeus é composto por mais de uma centena de socialistas, sociais-democratas e progressistas eleitos ao nível regional e local em toda a União Europeia e é o segundo maior grupo político do Comité das Regiões, que reúne cerca de 350 membros.

O presidente do Comité das Regiões, um cargo que só pode ser assumido por eleitos regionais e locais, tem como principais funções orientar os trabalhos do Comité, presidir as sessões plenárias e representar oficialmente este organismo junto das instituições europeias e de outros órgãos de cooperação inter-regional.

A decisão desta manhã deverá ainda ser ratificada pelo grupo do PSE na sua reunião constitutiva para o novo mandato 2020-2025, em 03 de fevereiro de 2020, antes de subir à votação final do conjunto dos membros do Comité das Regiões em sessão plenária.

Vasco Cordeiro é vice-presidente do Comité das Regiões, em representação de Portugal, desde 2015.

A página na Internet do PSE tem em destaque o governante português, apresentando o currículo de Vasco Cordeiro e lembrando que o açoriano é também presidente da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa.