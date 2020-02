Vasco Cordeiro eleito por aclamação primeiro vice presidente do Comité das Regiões

O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, foi eleito hoje, por aclamação, primeiro vice presidente do Comité das Regiões, na 138ª Sessão Plenária do Comité.

Candidato pelo grupo do Partido Socialistas Europeu (PSE), Vasco Cordeiro assume hoje o cargo de primeiro vice-presidente.



Apostolos Tzitzikostas, pelo Partido Popular Europeu, foi eleito presidente do Comité das Regiões.

Recorde-se que a presidência do Comité será repartido nos próximos cinco anos, Apostolos Tzitzikostas, governador da região da Macedônia Central, assume hoje a presidência do Comité das Regiões até julho de 2022, enquanto Vasco Cordeiro o cargo de primeiro vice-presidente. A partir de julho de 2022 e até 2025, o presidente do Governo dos Açores, assumirá o cargo de presidente do Comité.