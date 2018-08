Vasco Cordeiro destaca importância do transporte aéreo para a mobilidade dos açorianos

O Presidente do Governo destacou esta quinta-feira, a importância do transporte aéreo para a mobilidade dos açorianos, seja para o exterior ou entre as ilhas do arquipélago, salientando, por isso, a relevância da realização nos Açores da reunião dos diretores gerais da Aviação Civil da Conferência Europeia da Aviação Civil, que decorre em Ponta Delgada.

Vasco Cordeiro, que falava na sessão de abertura da reunião, referiu, citado em nota do Gacs, que "se há região no país, e até na Europa, onde a aviação civil e o transporte aéreo têm uma relevância decisiva, é exatamente aqui nos Açores” . Por isso, considerou ser “particularmente relevante e importante” a realização deste encontro nos Açores, “uma região composta por nove ilhas, espalhada por 600 quilómetros, distante duas horas de voo do continente europeu e cerca de cinco horas de voo do continente americano”.





Na sua intervenção, o Presidente do Governo salientou a localização geográfica dos Açores, “a meio caminho entre a Europa e a América, numa zona de fronteira, nesta área de ligação entre duas realidades, entre dois continentes”.