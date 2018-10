Vários mortos em tiroteio junto a sinagoga em Pittsburgh avança media

As mais lidas

Uma televisão local filiada do canal CBS está a avançar que o tiroteio fez, pelo menos, sete mortos, incluindo dois polícias, enquanto a Fox News Pittsburgh está a noticiar pelo menos quatro pessoas abatidas junto à sinagoga, onde os fiéis estavam reunidos para uma cerimónia.

Entre quatro a sete pessoas terão morrido num tiroteio ocorrido este sábado junto a uma sinagoga em Pittsburgh, no Estado da Pensilvânia, segundo os ‘media’ norte-americanos.

