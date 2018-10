Vão ser criados mais 11 clubes de programação e robótica até ao final do ano nas escolas açorianas

O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia anunciou esta terça-feira, em Ponta Delgada, que o Governo dos Açores vai "aumentar o número de clubes de programação e de robótica” nas escolas do arquipélago, adiantando que, até ao final do ano, terão sido criados, no total, 17 clubes em igual número de escolas.

Gui Menezes, que falava à margem de uma visita ao Clube de Programação e Robótica da ENTA - Escola de Novas Tecnologias dos Açores, criado em fevereiro, afirmou que este mês vão ser assinados protocolos com mais 11 escolas da Região para a constituição de clubes de programação e robótica, num investimento de 60 mil euros.







Citado em nota do executivo, o governante referiu que "tínhamos previsto até ao final do ano criar mais quatro clubes, mas vamos um pouco mais além”, frisando que o o governo tem tido “um feedback positivo” desta iniciativa, que visa "incentivar a educação para a ciência e para as tecnologias”.







O secretário regional adiantou que, ainda durante este ano, vai ser disponibilizado “um curso na área de programação para os professores que trabalham nestes clubes para também garantir a sua qualidade”.







Recorde-se que em fevereiro, o Governo dos Açores lançou um projeto-piloto para criação de clubes de robótica em seis escolas da Região, que abrangeu 90 alunos, estando previsto que os novos clubes abranjam mais 165 alunos.





Gui Menezes garantiu que, em 2019, esta iniciativa “vai chegar a todas as escolas”, integrando a programação e a robótica nos planos de atividades escolares.





As escolas básicas integradas da Maia, da Ribeira Grande, Roberto Ivens e Canto da Maia, em São Miguel, Francisco Ferreira Drummond, em Angra do Heroísmo, assim como as escolas profissionais das Capelas e da Ribeira Grande, em São Miguel, as escolas básicas e secundárias de São Roque do Pico, e da Lagoa, do Nordeste e da Povoação, em São Miguel, são os estabelecimentos de ensino abrangidos pelos novos protocolos.





Na primeira fase, os clubes de programação e robótica foram implementados na Escola Secundária Manuel de Arriaga, na Horta, nas escolas básicas e secundárias de Santa Maria e das Flores, na Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, e na Escola Secundária das Laranjeiras e na Escola de Novas Tecnologias dos Açores, em São Miguel.