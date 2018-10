Ruben Rodrigues, o novo campeão açoriano das duas rodas motrizes não descarta a possibilidade de competir na última prova do Regional com uma viatura que lhe permita lutar pelo título de absolutos. Mas tudo dependerá do orçamento que conseguir reunir

Com a conquista do campeonato açoriano das duas rodas motrizes, a vitória à geral e a liderança, mesmo que provisória, do Regional, é seguro dizer que oVIIPico Play/AutoAçoreana Rali terá sido o melhor dia de sempre da carreira?

Vai ser um rali que vai ficar para sempre marcado na nossa história. É uma prova muito difícil, da qual tínhamos más recordações. Fomos lá este ano para garantir o título regional nas duas rodas motrizes, faltava-nos vencer duas classificativas para confirmá-lo e conseguimos isso logo na parte da manhã. À tarde, voltamos a marcar o nosso ritmo pois queríamos terminar no pódio e, beneficiando dos azares quer do Luís Rego Jr., quer do Bernardo Sousa, conseguimos vencer o rali à geral.







Se lhe apresentassem um cheque em branco, assinaria de cruz entrar no Lotus Rallye de R5? Éuma oportunidade de ouro para conquistar o título absoluto...

Obviamente que é uma oportunidade única e estamos seriamente a pensar em fazê-lo, mas é como lhe disse: não temos orçamento para isso. Se tivesse um cheque em branco, era já! Mas vamos ver o que conseguimos: não é fácil [ter ] um carro daqueles para fazer uma prova, pois com o seguro atinge-se um valor bastante alto.

Vamos falar com os nossos patrocinadores e se eles entenderem que é uma boa aposta, nós vamos. Se não, vamos com o Peugeot 208 R2.







Pode ler a entrevista na íntegra do piloto micaelense, Ruben Rodrigues, ao jornal Açoriano Oriental, na edição desta quinta-feira, 18 outubro 2018