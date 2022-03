Vale Formoso solidário com menina ucraniana

Momento bonito de solidariedade registado ontem de manhã, sábado, no Complexo Desportivo do Campo de Jogos das Furnas, no dérbi da Povoação entre o Vale Formoso e o Mira Mar: os benjamins Sub11 da turma furnense entraram em campo envergando uma braçadeira com as cores amarelas e azuis da bandeira da Ucrânia, em apoio à atleta Sofia Sheremeta (9 anos), do Mira Mar.

O gesto surge dias depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, e demonstra que o futebol é um veículo para a promoção da paz.

Sabendo da presença da atleta em questão na equipa de benjamins Sub11 do Mira Mar, os elementos do Vale Formoso decidiram demonstrar o seu apoio e solidariedade com as braçadeiras mas também entregando um cartaz à número 15 do Mira Mar e à sua família com os dizeres “Estamos Juntos” em ucraniano.

“O resultado finalizou-se com um empate a 2 mas o mais importante foi as crianças darem a lição aos mais velhos que só querem crescer e divertir-se sem guerras”, escreveu o clube furnense na sua página oficial na rede social Facebook, relativamente ao jogo da jornada 2 do Grupo A - Apuramento de Campeão, do Campeonato de São Miguel de Benjamins Sub11

A jovem Sofia Sheremeta, que tem nacionalidade portuguesa, é filha de Bogdan Sheremeta, médico no Centro de Saúde da Povoação há precisamente 10 anos. O clínico vive nos Açores com a mulher e as suas duas filhas menores.