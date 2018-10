A equipa do Vale Formoso recebe, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, o Coimbrões do Campeonato de Portugal, segundo ditou o sorteio realizado esta quarta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já o Santa Clara que compete na 1ª Liga, viaja até ao campo do Sport Clube Maria da Fonte, também do Campeonato de Portugal.

No que diz respeito às duas formações da ilha Terceira, ditou o sorteio que Angrense e Praiense jogam fora, nomeadamente no terreno do Casa Pia e Santa Iria, equipas que competem no Campeonato de Portugal.

Em relação ao Benfica, a formação da Luz visita o Sertanense nesta terceira eliminatória, o Sporting vai até ao campo do Loures; o FC Porto também joga fora, desta feita no terreno do Vila Real e o Sporting de Braga defronta fora de portas, o Felgueiras.



A terceira eliminatória da Taça de Portugal joga-se a 21 de outubro.

Recorde-se que a equipa do Vale Formoso continua na Taça de Portugal, apesar de ter perdido com o União de Leiria por 3-0, na segunda eliminatória. Isto porque foi utilizado, indevidamente, o defesa central Nailson Medeiros da União de Leiria, que tinha sido expulso na primeira eliminatória da Taça de Portugal e tinha de cumprir o castigo diante do Vale Formoso.



Sorteio 3.ª eliminatória da Taça de Portugal



Sertanense (CP) - Benfica (I)

Vila Real (D) - Porto (I)

Moura (CP) - Marítimo (I)

Valenciano (D) - Guimarães (I)

Loures (CP) - Sporting (I)

Fátima (CP) - Boavista (I)

Armacenenses (CP) - Setúbal (I)

Torreense (CP) - Rio Ave (I)

São Martinho (CP) - Moreirense (I)

Lusitano Vildemoinhos (CP) - Nacional (I)

Cova Piedade (II) - Portimonense (I)

Mirandela (CP) - Feirense (I)

Amora (CP) - Belenenses (I)

Felgueiras 1932 (CP) - Sporting Braga (I)

Maria Fonte (CP) - Santa Clara (I)

Estoril (II) - Tondela (I)

Pedras Salgadas (CP) - Chaves (I)

Sacavenense (CP) - Aves (I)

Vale Formoso (D) - Coimbrões

Casa Pia (CP) - Angrense (CP)

Silves (D) - Chaves/satélite (CP)

Limianos (CP) - Covilhã (II)

Farense (II) - Arouca (II)

Montalegre (CP) - Oriental (CP)

Fafe (CP) - Penafiel (II)

Paços Ferreira (II) - Gafanha (CP)

União Madeira (CP) - UniãoCacém (D)

Sporting Espinho (CP) - Académico Viseu (II)

Santa Iria (CP) - Praiense (CP)

Águeda (CP) - Louletano (CP)

Vilafranquense (CP) - Anadia (CP)

Leixões (II) - Amarante (CP)