Vaga de calor no norte da Europa é consequência das alterações climáticas, diz estudo

O estudo, realizado por investigadores da rede internacional World Weather Attribution, baseou-se em dados e previsões meteorológicas e em modelos climáticos, tendo concluído que a onda de calor na região "é um sinal sem ambiguidade" do aquecimento global.

A equipa de cientistas comparou, inclusive, os três dias mais quentes consecutivos de sete estações meteorológicas de seis países (Finlândia, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Noruega e Suécia) com os três dias mais quentes consecutivos registados anualmente pelas mesmas estações a partir do início do século XX.

Desde o começo da vaga de calor, que afeta também o centro da Europa, os especialistas têm defendido que o fenómeno é compatível com as tendências previstas pelos modelos climáticos.

Os autores do estudo estimam que na Holanda, Dinamarca e Irlanda as alterações climáticas mais do que duplicaram a probabilidade da vaga de calor atual.