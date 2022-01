Vacinas e soluções digitais irão reduzir as restrições de viagem

No último relatório sobre restrições de viagem, publicado hoje e com dados recolhidos a partir de 01 de junho, a OMT recorda que 29% de todos os destinos mundiais têm as suas fronteiras completamente fechadas ao turismo internacional.

Destes, a maioria são pequenos Estados insulares na Ásia e no Pacífico.

No lado oposto, com as suas fronteiras completamente abertas aos turistas, estão apenas a Albânia, a Costa Rica e a República Dominicana.

Há ainda 34% dos destinos mundiais que estão parcialmente fechados e 36% que requerem um resultado de PCR negativo à chegada e, em alguns casos, combinado com uma quarentena antes de poder circular livremente pelo país.

Além disso, com o aparecimento de novas variantes da covid-19, a OMT referiu também que 42% de todos os destinos introduziram restrições específicas tais como suspensões de voo, encerramento de fronteiras ou quarentena obrigatória.

A OMT também identificou no relatório a ligação entre a velocidade da vacinação e o relaxamento das restrições. Assim, os países com percentagens mais elevadas da população inoculada estão em melhores condições para permitir que o turismo regresse lentamente, como é o caso na Europa, destaca a organização.

Apenas 13% dos destinos europeus estão completamente fechados, em comparação com 70% na Ásia e Pacífico, 20% nas Américas, 19% em África e 31% no Médio Oriente.

Quanto aos requisitos para passageiros vacinados, 17% dos destinos mundiais mencionados ainda aplicam restrições à mobilidade, mesmo a pessoas com as duas doses da vacina.