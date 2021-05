Vacinação e cumprimento das regras motivos para manter retoma do turismo

“Há dois motivos importantes para continuarmos a retomar o nosso turismo, a vacinação e, também, o rigoroso cumprimento das regras”, disse aos jornalistas Rita Marques à margem da 17.ª edição do Congresso da Associação dos Diretores de Hotéis em Portugal, que decorre em Fátima, concelho de Ourém (Santarém).

A governante salientou que não se pode esquecer que “as regras são para cumprir e são comuns e transversais, quer a portugueses, quer a todos aqueles que visitam” Portugal.

À pergunta se teme um recuo no desconfinamento em zonas turísticas de grande relevo no país, Rita Marques declarou: “É justamente porque temos de ter atenção a esses eventuais incumprimentos, que existem e não podemos negar que existem, que temos de avançar rapidamente – e é o que temos feito - com a vacinação nas regiões com maior pressão turística”.

Questionada sobre se teme que o Reino Unido volte a tirar Portugal da lista verde dos países considerados seguros, Rita Marques frisou que “quer o Governo português, quer o Governo britânico, quer os governos de todas as outras geografias” têm de “analisar ativamente a situação dia a dia de uma forma cuidada”.

“As regras são claras. Se a situação epidemiológica assim o justificar, Portugal tomará, naturalmente, as medidas que garantam a salvaguarda da segurança sanitária de todos nós e o Reino Unido fará, com certeza, o mesmo”, avisou.

Ainda assim, realçou que “à medida que o plano de vacinação avança” e que se conclui que “as novas estirpes são bem geridas com as vacinas existentes”, Rita Marques considerou que Portugal tem “condições para, continuando a cumprir as regras”, prosseguir “este caminho de retoma do setor do turismo”.

No dia 07 de maio, o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, anunciou que Portugal iria estar na “lista verde” de países considerados seguros para viajar e isentos de quarentena na chegada a Inglaterra, situação que se concretizou 10 dias depois.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.500.321 mortos no mundo, resultantes de mais de 168,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.022 pessoas dos 847.006 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal registou mais 572 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e nenhuma morte relacionada com a covid-19, indica o boletim epidemiológico da DGS.

De acordo com o boletim de hoje, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais casos confirmados com 264 dos 572 registados.