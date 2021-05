Vacina da Janssen começa a ser administrada nos próximos dias, diz `task force´

Pico

O Museu do Pico e o Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, inauguram na próxima sexta-feira, dia 23 de abril, a mostra “Prazer do Espírito e do Olhar – Paisagem e Viagem em Arte Portuguesa da Coleção Arquipélago”, um projeto expositivo de itinerância do Arquipélago que apresenta uma seleção de obras da sua coleção de arte contemporânea.