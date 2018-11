O V Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono está a decorrer no Parque de Exposições de São Miguel até ao próximo domingo, uma iniciativa promovida pela Associação Agrícola de São Miguel (AASM) no Recinto de Santana que conta com 190 animais e mais de 60 explorações a concurso.



Como realça o presidente da AASM, o evento é mais uma forma desta associação potenciar o “magnífico espaço” de que dispõe em Santana e dar a oportunidade aos agricultores de nele participarem, sobretudo aqueles que não puderam fazê-lo em junho, no mesmo concurso que se realiza na Primavera, porque não tinham as suas vacas todas em forma nessa altura. “O que nos levou a fazer dois concursos é precisamente porque tínhamos o espaço e esse espaço tem que ser potenciado e dar a oportunidade a outros produtores com outros maneios nas suas explorações e a outros animais poderem vir”, salientou Jorge Rita em declarações ao Açoriano Oriental.

O dirigente associativo enfatiza a pujança do V Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono ao frisar que este conta contará com 190 bovinos, enquanto a mesma iniciativa a nível nacional registou 123 animais. São quase mais 70 animais. Jorge Rita reforça com a constatação de que “temos mais de 60 explorações a concurso, só por si já dá para perceber a dinâmica que este concurso começa a ter nos próprios produtores da ilha de São Miguel”.

À semelhança do que acontece em anos anteriores, marcarão presença no evento observadores de outras ilhas, do continente e do estrangeiro ligados ao mundo das vacas e da genética animal. Inclusivamente, a maior revista internacional dedicada a vacas leiteiras - Holstein Internacional - fará a cobertura ao V Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono. Jorge Rita destaca este facto, na medida em que se trata de uma revista com circulação em mais de 60 países, publicada em seis línguas e com cerca de 45 mil leitores mensais. Na realidade, como realça com satisfação o líder da AASM, “o concurso nacional não tem essa abrangência e o concurso na ilha de São Miguel tem abrangência internacional em termos documentais, que é a maior revista a nível de publicações da raça Holstein”.

Jorge Rita acrescenta que o concurso micaelense Holstein Frísia representa uma mais-valia para a Região numa altura de crise relativamente ao preço do leite à produção, isto por ser uma boa oportunidade para a venda de genética. Nessa matéria, reconhece a existência de alguma exportação, frisando que o ideal era a Região afirmar-se como uma “exportadora de excelência de genética” animal.



O V Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono, do qual fará parte integrante o 39.º Concurso da Expo Aves 2018, será transmitido esta sexta-feira e amanhã pela Rádio Açores TSF.