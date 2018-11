USISM vence prémio de Melhor Poster Científico

O Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel venceu o Prémio de Melhor Poster Científico, com o projeto Enfermagem de Reabilitação em Contexto Domiciliário coordenado pela Enfermeira Rafaela Medeiros Almeida, do Centro de Saúde de Ponta Delgada, na 12ª Edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde, que decorreu em Lisboa.

O prémio de Boas Práticas em Saúde realiza-se todos os anos e pretende premiar a inovação nos cuidados e saúde e os processos de melhoria baseados na melhor evidência científica. Tem por objetivos gerais distinguir projetos de boas práticas, no âmbito da qualidade e inovação, que representem um valor acrescentado para o cidadão e a comunidade.





Na edição deste ano foram pré-selecionados para avaliação científica 41 projetos em diversas categorias, entre os quais 5 da Unidade de Saúde da ilha de São Miguel.

Na ocasião, a presidente do Conselho de Administração, Maria Teresa Luciano, que participou na cerimónia de apuramento dos prémios de Boas Práticas em Saúde, organizado pela Associação para o Desenvolvimento Hospitalar, pela Direção Geral de Saúde, pela Administração Central do Sistema de Saúde e as administrações regionais de Saúde, referiu em nota de imprensa ser “um grande orgulho para a USISM e um reconhecimento do trabalho exemplar que desempenhamos nesta área.”