USeniorPDL recebe Universidade Sénior da Nazaré

Este encontro “preconiza a interacção entre as organizações que visam o envelhecimento ativo, através de várias atividades para seniores, maiores de 50 anos”, refere nota.





Neste convívio decorrerá uma visita às instalações da universidade, uma sessão de yoga do riso e dança com a terapeuta do riso Delia Oliveira, no Pavilhão Carlos Silveira, e um lanche com produtos regionais.





Recentemente a USPD recebeu o grupo da Universidade Sénior de Aljustrel, que visitaram a plantação de ananás, seguindo-se um “jantar convívio, onde imperou a animação do coro da universidade visitante, sendo depois presenteados com a apresentação dos alunos de line dance”.