Uribe sofre entorse no joelho esquerdo e Díaz tem mialgia na coxa esquerda

De acordo com o site oficial dos ‘dragões’, na partida de sábado, com o Sporting de Braga (derrota por 2-1), da 34.ª e última jornada da I Liga, Uribe sofreu uma contusão, com entorse no joelho esquerdo, enquanto Diaz tem uma mialgia na coxa esquerda.

Ambos a cumprirem a primeira temporada no FC Porto, Uribe tem 40 jogos e um golo pela equipa treinada por Sérgio Conceição – precisamente no jogo com a equipa minhota, em lance do qual resultou a lesão -, enquanto Diaz esteve em 49 encontros e marcou 14 golos.

Ausência certa na final de Coimbra é a do defesa espanhol Iván Marcano, que continua a recuperar de uma grave lesão no joelho direito.

O FC Porto volta a treinar na terça-feira, às 10:30, em Vila Nova de Gaia.