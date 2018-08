Universitários queixam-se de falta de alojamento

Na capa de hoje, o destaque fotográfico é para o Campo Militar de São Gonçalo, onde a Câmara Municipal de Ponta Delgada gostaria de ver o Ministério da Defesa a aceitar a ideia de ampliar o espaço e disponibilizar infraestruturas à comunidade, ao nível do Desporto e da Proteção Civil.

O Desporto chama à capa a entrevista a Roberto Simões, treinador do Boa Viagem, e a derrota do Sporting Ideal no Montijo.