Universidade dos Açores com 87% das vagas preenchidas

Os resultados da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNA), ontem divulgados, revelam que a Universidade dos Açores (UAc) preencheu 87% das vagas disponibilizadas.

Segundo a UAc, candidataram-se à Universidade dos Açores 1609 estudantes para 609 vagas; e ficaram colocados 531 candidatos, 98% dos quais escolheram a UAc como primeira opção. Ou seja, ficaram por preencher 78 vagas, mais duas do que no ano passado, e isto apesar das vagas a concurso serem em menor número em comparação com o ano passado (632).

Duas das unidades orgânicas da Universidade dos Açores completaram todas as vagas a concurso: a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e a Escola Superior de Saúde. Segundo a UAc, 13 cursos preencheram a totalidade das vagas: Ciclo Básico de Medicina, Comunicação e Relações Públicas, Educação Básica, Enfermagem (Angra do Heroísmo); Enfermagem (Ponta Delgada), Estudos Europeus, Estudos Portugueses e Ingleses, História, Medicina Veterinária (Preparatórios), Psicologia, Serviço Social, Sociologia, Turismo. E os cursos de Biologia e de Gestão preencheram 93% e 90% das vagas, respetivamente.

Para a segunda fase do concurso que agora se seguirá, os cursos com mais vagas disponíveis são: Ciências Agrárias, Ciências Farmacêuticas, Economia, Informática, Natureza e Património e Proteção Civil e Gestão de Riscos.

Segundo a UAc, registou-se uma subida na nota do último colocado na 1.ª fase em 12 dos cursos oferecidos pela Universidade dos Açores. Este ano, a nota de acesso à Universidade dos Açores mais elevada é 18,64 valores, de um colocado na Licenciatura em Estudos Portugueses e Ingleses. Também no Ciclo Básico de Medicina, Serviço Social e Ciências da Engenharia a nota do primeiro colocado foi superior a 18 valores. Acresce que nos cursos de Psicologia, Gestão, Proteção Civil e Gestão de Riscos e Educação Básica a nota do 1.º colocado foi superior a 17 valores.

Em todo o país, quase 50 mil alunos ficaram colocados na primeira fase do concurso, um número ligeiramente abaixo do registado no ano passado, mas que representa a entrada de 84% dos candidatos. Dos 59 073 alunos que se candidataram, ficaram colocados 49 438, menos 0,7% do que na mesma fase do concurso realizado no ano passado, revelam dados disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.