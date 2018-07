Universidade do Minho perde final de futsal dos Jogos Europeus Universitários

Na final, perante a Universidade de Málaga, de Espanha, os portugueses só caíram nos penáltis, perdendo por 4-3 depois de um empate a duas bolas no tempo regulamentar e no período complementar.

Nilson, campeão europeu em 2017 pela seleção nacional, e João Rodrigues fizeram os golos da equipa portuguesa, que ficou com a medalha de prata no jogo decisivo.

Alexandro Ribeiro, ‘capitão’ da equipa minhota, disse à Lusa que, apesar de terem vencido o nacional como favoritos, no Europeu “ninguém acreditava”, e o “sacrifício e muito suor” levaram a equipa “o mais longe possível”.

“A ideia era de que esta equipa ia ficar aquém, mas superámos as expectativas e superámo-nos a nós próprios”, apontou à Lusa o atleta, que considerou ainda que perder nos penáltis “é sempre uma infelicidade, mas acontece no desporto”.

No ‘play-off’ para atribuir a medalha de bronze, a Universidade de Coimbra levou a melhor sobre a Universidade Estatal de Tbilisi ao vencer por 2-1, subindo ao último lugar do pódio e conseguindo mais uma medalha para Portugal.

No último dia de provas, o basquetebol também encontrou novos campeões, os italianos da Universidade de Bolonha, em masculinos, e as austríacas da Universidade de Viena, em femininos.

No futebol, a Universidade de Split, da Croácia, venceu o título masculino, enquanto as russas da Universidade Federal da Sibéria arrecadaram o título feminino.

Portugal fechou o último dia de provas no terceiro lugar do medalheiro global, com um total de 14 medalhas na prova, quatro no remo, seis na canoagem, duas no judo e outras duas no futsal, com a equipa da casa a somar 10 ‘metais’.

A quarta edição dos Jogos Europeus Universitários termina hoje, depois de juntar 13 desportos em Coimbra, com a participação de cerca de 4.500 atletas – a sua maioria campeões nacionais universitários nas 13 modalidades em competição, entre eles cerca de 450 portugueses -, de 295 universidades de 40 países.