Universidade de Verão é “espaço fundamental” para juventude açoriana

O presidente do PSD/Açores afirmou que a Universidade de Verão do partido e da JSD/Açores constitui já um “espaço fundamental” para juventude açoriana, sendo um projeto “cada vez mais consolidado”.

“A Universidade de Verão é já um espaço fundamental para a JSD, mas, sobretudo, para a juventude açoriana. É o projeto mais importante que lancei como presidente do PSD/Açores. É o principal legado que, como líder do PSD/Açores, deixo a este partido. Este é um projeto para continuar sempre”, disse Duarte Freitas, em conferência de imprensa.





Na apresentação da sexta edição da Universidade de Verão, que vai decorrer de 30 de agosto a 2 de setembro em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, o líder social-democrata, citado em nota de imprensa, mostrou-se “muito orgulhoso por este projeto estar cada vez mais consolidado” e destacou a “capacidade organizativa cada vez maior da JSD”.





Entre a primeira edição da Universidade de Verão do PSD/Açores e da JSD/Açores, em 2014, e contando com a edição de 2018, passaram pelo evento de formação política e cívica cerca de 160 jovens de todas as ilhas.





Para a edição deste ano houve 60 candidaturas de jovens de todas as ilhas, dos quais foram selecionados 30 (metade do sexo masculino e metade do sexo feminino).





Duarte Freitas destacou que os jovens que participam na Universidade de Verão adquirem um “sentimento de comunhão pelos Açores”, ao conhecerem melhor os jovens de outras ilhas, e “saem melhor formados para serem cidadãos ativos, acabando por fazerem parte de organizações, clubes e associações”.





“A Universidade de Verão, sendo do PSD e da JSD, dirige-se a todos os jovens açorianos, sejam ou não militantes, o que constitui um sinal de abertura à sociedade”, sublinhou.





Já Flávio Soares, presidente da JSD/Açores, que esteve acompanhado por Luís Pereira, vice-presidente coordenador, e Vitória Couto, secretária-geral adjunta, salientou que, este ano, “dos 30 alunos da Universidade de Verão apenas quatro são militantes da JSD, o que revela bem que esta é uma iniciativa para todos os jovens açorianos”.





O líder dos jovens social-democratas açorianos revelou ainda que “são cada vez mais as inscrições” para participar no evento.





Na edição de 2018 da Universidade de Verão, que decorre na biblioteca municipal de Vila do Porto entre 30 de agosto a 2 de setembro, os jovens participantes vão debater temas como Inovação e Tecnologia, Turismo, União Europeia, Poder Local, Participação na Política, Agricultura e Comunicação.





A sessão de abertura da Universidade de Verão na ilha de Santa Maria vai contar com a presença do líder nacional do PSD, Rui Rio.