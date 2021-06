Universidade de Aveiro com 25 casos ativos

Numa nota enviada à comunidade académica, a que a Lusa teve acesso, o reitor da UA, Paulo Jorge Ferreira, refere que entre os dias 15 e 18 de junho, as autoridades de saúde confirmaram 17 infeções por SARS-CoV-2 na comunidade UA e a recuperação de um dos casos positivos.

“A esmagadora maioria dos casos que temos reportado ocorrem no exterior da UA, em ambiente social ou familiar. Como sempre, reportamos todos os casos, independentemente da sua origem ou âmbito geográfico, desde que afetem um membro da comunidade académica”, refere a mesma nota.

O reitor adverte ainda que a segurança da comunidade depende do empenho de cada um, lembrando que as novas variantes do vírus tornam ainda mais importante uma conduta responsável e segura, sobretudo fora da Universidade, onde as condições de segurança podem não ser sempre ideais.

No último ponto de situação, a 14 de junho, a UA tinha nove casos ativos de covid-19.

Em Portugal, morreram 17.061 pessoas dos 862.926 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.