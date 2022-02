Unidade de Saúde do Corvo com novo equipamento de raio-X

De acordo com uma nota de imprensa, o secretário Regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, e o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha do Corvo, assinaram um contrato de investimento destinado a financiar a aquisição do digitalizador do equipamento de raio-X, uma vez que “o equipamento existente sofreu uma avaria e está descontinuado”.

Citado na nota, Clélio Meneses salienta que "este é mais um ato que visa assegurar meios adequados para promover a saúde dos açorianos”, sendo que “ora, através de equipamentos, ora de instalações e, sempre com os meios humanos, pretende-se dotar o Serviço Regional de Saúde da capacidade necessária e adequada para fazer face às necessidades do setor".

O governante considera ainda que "em ilhas sem hospital, como é o caso do Corvo, estes equipamentos são essenciais e os meios digitais decisivos para a leitura e transmissão da informação determinante para o correto diagnóstico".

Além disso, Clélio Meneses reitera o “compromisso de realização de obras de intervenção estrutural” no Centro de Saúde do Corvo, cujo projeto “já se encontra em andamento”.