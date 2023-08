Unidade de saúde da Lagoa vai ser transformada em centro de saúde

“Até ao final deste ano será uma realidade a constituição orgânica do centro de saúde da Lagoa. Estamos a fazer obras, em cooperação com a Câmara Municipal, neste edifício. Teremos, até ao final deste ano, mais cinco gabinetes”, adiantou José Manuel Bolieiro.

O líder do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) falava aos jornalistas após uma visita à unidade de saúde de Lagoa, na ilha de São Miguel.

Bolieiro prometeu que a “capacitação” do futuro centro de saúde vai ser “muito significativa relativamente aos novos serviços”, como consultas de doença aguda e injetáveis.

“Com a criação de novos cinco gabinetes, vamos passar a ter consultas, bem como tratamentos na área da enfermagem de situação de injetáveis, inclusive. Entre a consulta de doença e os cuidados de enfermagem, passará a funcionar como um verdadeiro centro de saúde”, destacou.

Com a medida, que vai abranger cerca de 12.330 utentes da Lagoa, os seis concelhos da ilha de São Miguel vão passar a dispor de um centro de saúde, realçou o presidente do Governo Regional.

Questionado sobre o valor do investimento, Bolieiro disse não se tratar de um valor “significativo”, não sendo uma “questão de milhões”.

“Uma parte significativa desta obra será feita com a prata da casa, designadamente com os bons e competentes trabalhadores da Unidade de Saúde da ilha de São Miguel, bem com o apoio da Câmara Municipal, ao nível de material”, vincou.

Na ocasião, a presidente do município da Lagoa, Cristina Calisto (PS), elogiou a criação de um centro de saúde e o alargamento dos serviços, que disse ser uma “necessidade há muito reivindicada”.

“Temos uma dinâmica social muito significativa no contexto da ilha de São Miguel e o facto de continuarmos a funcionar como unidade de saúde e termos de recorrer a Ponta Delgada para cuidados de saúde primários ao fim de semana, ou num período mais alargado, não fazia sentido”, defendeu.

Em novembro de 2022, a presidente da Câmara Municipal da Lagoa reivindicou a transformação da Unidade de Saúde do concelho num Centro de Saúde, à semelhança do que acontece com os restantes municípios da ilha de São Miguel.

As unidades de saúde são pequenas unidades operativas dos Centros de Saúde, que estão dotados de mais meios técnicos e de recursos humanos, bem como especialidades médicas, funcionando em horários mais alargados.